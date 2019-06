Warren Buffet hat zwei Regeln für Investitionen in den Aktienmarkt aufgestellt. Regel Nummer Eins: Vermeide Verluste! Regel Nummer Zwei: Vergiss niemals Regel Nummer Eins. Aber wie lassen sich diese Grundregeln in der Praxis umsetzen? Wie können Anleger den Erfolg der Börsenlegende kopieren und sogar übertreffen? Hierfür hat Michael Schnoor die Lösung gefunden.Anfang Mai 2019 war es mal wieder so weit. Mehr als 40.000 Anleger pilgerten in das beschauliche Städtchen Omaha, um an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...