- XTB nimmt CFD auf NYSE FANG+ Index mit ins Angebot auf- Fokus auf Technologie- und Konsumgütersektoren- FANG+ übertraf sowohl S&P 500 als auch Nasdaq- Markt kann als Absicherungsinstrument eingesetzt werdenWährend breite Aktienindizes wie der S&P 500 (US500) oder der HSCEI (CHNComp) in der Regel am meisten von den Anlegern beobachtet werden, existieren auch zahlreiche andere Indizes - z.B. Sektorindizes. Der NYSE FANG+ Index bildet die Performance einiger der innovativsten Unternehmen ab, die an den US-Börsen notiert sind. XTB erweitert nun sein Angebot und bietet seit Montag einen CFD auf den NYSE FANG+ Index an. CFDs auf den NYSE FANG+ Index finden Sie in der xStation 5 unter dem Symbol "USFANG". In dieser Analyse werden wir uns den Index genauer ansehen. Der NYSE ...

