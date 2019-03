Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die sog. FANG-Aktien waren lange Zeit die wesentlichen Kurstreiber der US-Börsenrally der letzten Jahre, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Aktuell stottere dieser Motor, was nicht zuletzt am Chartverlauf des NYSE FANG+ Index liege. Vor vier Wochen habe der Index eine Wochenkerze mit markantem Docht ausgeprägt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...