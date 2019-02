Es geht an den Märkten derzeit turbulent zu. Zahlreiche Unternehmen legen Bilanzen vor. Im Fokus stand in den vergangenen Tagen aber vor allem Wirecard. Der Konzern wehrt sich derzeit gegen kritische Berichte der Financial Times.



Andreas Lipkow von Comdirect steht der Aktie von Wirecard positiv gegenüber. Der Experte lobt das Umsatz- und Gewinnwachstum. Am deutschen Markt richtet sich die Aufmerksamkeit darüber hinaus auf die Munich Re und Daimler. Beide Konzerne haben Zahlen vorgelegt. Die Reaktion der Anleger fiel unzerschiedlich aus. Außerdem geht es in der folgenden Sendung um die Probleme in der Halbleiterbranche und die jüngsten Zahlen von Alphabet.