Die Wertpapierexperten der schweizer Großbank Credit Suisse (CS) haben das Kursziel für die Aktien des österreichischen Halbleiterherstellers ams AG leicht angehoben. Es wurde von 16,0 auf 16,8 Schweizer Franken hinaufgeschraubt. Das Verkaufsvotum "Underperform" bleibt aufrecht.

Weiterhin belaste die schwächelnde Nachfrage nach iPhones und nur langsam steigende Margen das Papier, schrieb der CS-Experte Achal Sultania in seinem Kommentar zu den am Vortag vorgelegten Zahlen. Jedoch sei die geringere Nettoverschuldung von 1,2 Mrd. Euro im Vergleich zu jener im Vorquartal Grund genug, das Kursziel leicht nach oben zu schrauben.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Credit-Suisse-Analysten nun 1,55 (zuvor: 1,80) Euro für 2019 sowie 1,95 (2,05) Euro für das Folgejahr.

Am Dienstag zu Mittag notierten die ams-Titel an der Zürcher Börse mit plus 3,50 Prozent bei 26,00 Franken.

ISIN: AT0000A18XM4