Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Signify von 25,50 auf 26,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Beleuchtungsunternehmen weise die attraktivste Dividende im Vergleich zu den Wettbewerbern auf, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie notiere im Bereich des Niveaus beim Börsengang, obwohl die Kapitalrendite sich seitdem verbessert habe./mf/jkr Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 21:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-02-06/11:57

ISIN: NL0011821392