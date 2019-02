Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem der bisherige Jahresverlauf von einer regen Emissionstätigkeit gekennzeichnet war, verlief der Monatswechsel deutlich ruhiger, so Henning Walten und Dr. Frederik Kunze von der Nord LB.Mit der Sparebanken Sør aus Norwegen und der SEB aus Schweden seien nur zwei Emittenten am Markt aktiv gewesen, welche beide zudem bereits vergangene Woche und damit noch im Januar ihre Bonds platziert hätten. Insgesamt belaufe sich das im Januar emittierte Volumen an EUR-Benchmarkbonds somit auf EUR 37,25 Mrd. verteilt auf 44 Anleihen. Sowohl die EUR 500 Mio. große Emission (ISIN XS1947550403/ WKN A2RXFC) der Sparebanken Sør als auch die mit EUR 1,25 Mrd. deutlich größere Anleihe (ISIN XS1948598997/ WKN SEB0CJ) der SEB seien auf großes Investoreninteresse gestoßen und mit Bid-to-Cover Ratios von 3,8 bzw. 2,6 deutlich überzeichnet gewesen. Die Sparebanken, welche ihren sieben Jahre laufenden Bond nach einer Guidance von ms +23 Bp bei ms +19 Bp habe preisen können, habe insbesondere Kaufinteresse aus Deutschland/Österreich (63% der Zuteilung) und den Nordics (17%) generiert. Investoren seien hauptsächlich Banken (53%) gewesen, gefolgt von Asset Managern (34%). ...

