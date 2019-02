Die Ölpreise sind leichter in den Mittwochshandel gestartet und bauen ihre Verluste im Verlauf des Vormittags aus. Heizöl wird vorerst 0,4 Cent bzw. Rappen je Liter tiefer erwartet als am Dienstag und dürfte im Tagesverlauf weiteres Abwärtspotential erschließen. Die Aufschläge vom Vortag sind damit weitgehend neutralisiert und die Heizölpreisentwicklung verbleibt im ausgeprägten Seitwärtstrend. Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...