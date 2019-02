Die Aktien von ProSiebenSat.1 sind am Mittwoch auf den letzten Platz im MDax gerutscht. Gegen Mittag fielen sie um 2,22 Prozent auf 15,40 Euro, was sie wieder in Richtung des Januar-Tiefs beförderte. Zu Jahresbeginn waren sie erstmals seit sieben Jahren wieder kurz unter 14 Euro zu haben, auf eine zwischenzeitliche Erholung folgen nun aber wieder Rückschläge. Dazu bei trug am Mittwoch eine kritische Analystenstimme der Schweizer Großbank UBS.

Richard Eary von der UBS sorgt sich in einer aktuellen Studie um die Netto-Werbeerlöse des Medienkonzerns und ihre Folgen. Der Experte kürzte seine Gewinnschätzungen je Aktie bis 2021 um bis zu 6 Prozent und das Kursziel von 18,45 auf 16 Euro. Er glaubt außerdem, dass die mittelfristigen Ziele von ProSiebenSat.1 zu ambitioniert sind. Diese basierten auf Zukäufen, denen aber die schon ausgereizte Bilanz im Weg stehe. Weil die Aktie viel Negatives schon eingepreist habe, blieb Eary mit seinem Votum auf "Neutral"./tih/fba

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000PSM7770

AXC0161 2019-02-06/12:26