Bonn (ots) - Für heftige Diskussionen sorgt Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) mit seinem Papier zur Grundrente: 900 Euro Rente für jeden, der 35 Jahre gearbeitet hat. Bis zu vier Millionen Rentner könnten davon profitieren, darunter vor allen Dingen Frauen in Ostdeutschland. Viele von ihnen bekommen trotz langem Arbeitsleben oft nur eine geringe Rente.



Kritik an der sogenannten "Respekt-Rente" kam prompt: Die Union pocht auf die im Koalitionsvertrag vereinbarte "Bedürftigkeitsprüfung", die oppositionelle FDP findet die Grundrente ungerecht und Bundesfinanzmister Olaf Scholz, selbst Sozialldemokrat, wies vorsorglich schon einmal auf schrumpfende Einnahmen in der nahen Zukunft hin.



Wie gerecht ist die Grundrente? Wer profitiert, wer verliert? Wie finanzierbar ist sie?



Anke Plättner diskutiert mit:



- Matthias Bartke, SPD, Vorsitzender Ausschuss Arbeit und Soziales im Deutschen Bundestag - Jana Schimke, CDU, Mitglied Ausschuss Arbeit und Soziales im Deutschen Bundestag - Prof. Marcel Fratzscher, Präsident Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) - Prof. Michael Eilfort, Direktor Stiftung Marktwirtschaft



