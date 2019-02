Münster (ots) -



Die meisten Luxusautos sind auf Hamburgs Straßen unterwegs und die meisten Luxusläden findet man in München. Hätten Sie's gewusst? Wo in Deutschland welche Art von Luxus wohnt, zeigt die Übersicht von Eurojackpot. Genauer gesagt, wo sich zum Beispiel die aktuell teuerste zum Kauf angebotene Immobilie befindet und wo Edelshopping groß geschrieben wird. Dabei kam Erstaunliches heraus, denn die teuerste Immobilie Deutschlands ist ein Schloss in Augsburg[1]. Und auch in Sachen Luxusautos gibt es überraschende Erkenntnisse: Denn hier ist der Norden sehr präsent.



Mit der aktuellen Jackpotsumme von rund 62 Millionen Euro könnte man auch gut Berlin einen Besuch abstatten und die große Anzahl von Luxusläden genießen. Alle Hamburger, die vom neuen Sportwagen träumen, sind in guter Gesellschaft. In der Hansestadt findet man den größten Anteil[2] an Oberklasseautos, Sportwagen und Pkws von Edelmarken.



Wenig überraschend ist, dass München im Bereich der Immobilienpreise[3] unangefochten den Spitzenplatz belegt. Aber auch in Frankfurt am Main und Stuttgart muss man für das schmucke Eigenheim etwas tiefer in die Tasche greifen als im Rest der Republik. Einige der aufgeführten Dinge lassen sich mit der aktuellen Jackpotsumme von rund 62 Millionen Euro sogar in die Tat umsetzen. Vorausgesetzt, Sie nehmen in dieser Woche mit einem Tipp an der nächsten Ziehung der Lotterie Eurojackpot (Freitag, den8. Februar 2019) teil.



[1] Quelle: https://de.luxuryestate.com/deutschland'sort=price-desc [2] Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, 2019 [3] Quelle: http://ots.de/08MqHS



