München (ots) - Alle Informationen schnell zur Hand: Mit der benutzerfreundlichen ADAC Camping- und Stellplatzführer App 2019 ist die digitale Urlaubsplanung für Camper und Wohnmobilisten einfach und informativ.



Die aktualisierte Version bietet nun detaillierte Platzinformationen von über 8800 Campingplätzen und 8200 Stellplätzen in Europa. Rund 2000 Plätze gibt es in der 360-Grad-Ansicht. Mit der direkten Anbindung an installierte Navigationsapps und echten Nutzerbewertungen durch ADAC Mitglieder liefert die App ein Komplett-Paket für Urlauber.



Auch die Platzsuche ist unkompliziert: Die Universal-Suchfunktion ermöglicht die Recherche nach dem idealen Platz über individuell einstellbare Kriterien. Die App bietet zudem eine Favoriten-Funktion inklusive persönlicher Notizen, so dass Urlauber bei ihren Planungen auf ihre spezielle Auswahl zurückgreifen können.



Für die schnelle Einordnung zum Angebotsniveau der Plätze gibt es das 5-Sterne-Klassifikationssystem für verschiedene Kategorien, die von unseren erfahrenen Inspekteuren vor Ort überprüft und bewertet werden. Alle Informationen und Funktionen sind offline nutzbar, lediglich für die Kartendarstellung und die 360-Grad-Bilder ist eine Internetverbindung notwendig.



Ob Urlauber nach kinderfreundlichen Plätzen suchen oder wissen wollen, welcher Platz Hunde auf dem Gelände erlaubt oder ein Animationsprogramm anbietet: Die App gibt die richtigen Antworten. Wer überdies Geld sparen will, nutzt die integrierte digitale ADAC Campcard mit vielen Rabattangeboten in ganz Europa.



Die neue App "ADAC Camping / Stellplatz 2019" für iPhone, iPad und Android-Geräte gibt es bis zum 24. März 2019 zum Einführungspreis von 4,99 Euro statt regulär 8,99 Euro im Apple App Store und im Google Play Store.



Diese Pressemeldung finden Sie inklusive Bildmaterial auf http://presse.adac.de



Über die ADAC SE:



Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 34 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Medien und Reise GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2017 hatte die ADAC SE rund 3400 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,165 Mrd. Euro sowie einen Gewinn nach Steuern von 63,3 Mio. Euro.



OTS: ADAC SE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122834 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122834.rss2



Pressekontakt: ADAC SE Unternehmenskommunikation Marion-Maxi Hartung T 089 76 76 38 67 marion-maxi.hartung@adac.de