FRANKFURT (Dow Jones)--Am Düsseldorfer Flughafen drohen am Donnerstag Verzögerungen im Flug- und Abfertigungsbetrieb sowie Flugstreichungen. Wie der Airport-Betreiber mitteilte, hat die Gewerkschaft Verdi die Mitarbeiter eines Bodendienstleisters kurzfristig zu einem Warnstreik aufgerufen. Dieser Dienstleister ist für einige Fluggesellschaften im Rahmen der Flugzeug- und Gepäckabfertigung tätig.

Die Verdi-Mitglieder werden ihre Arbeit in der Zeit von 3:00 Uhr bis 11:00 Uhr niederlegen. Der Flugbetrieb in Düsseldorf startet regulär um 6:00 Uhr. Insgesamt sind am Düsseldorfer Flughafen für den morgigen Tag rund 580 Flugbewegungen geplant.

February 06, 2019 06:33 ET (11:33 GMT)

