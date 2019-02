Der Energieriese EnBW, der in Deutschland neben RWE, Eon und Vattenfall zu den "Großen Vier" zählt, plant 30 Kilometer östlich von Berlin den größten Solarpark im Land - ohne staatliche Subventionen. "Wir sind davon überzeugt, dass sich zumindest erste große Solarparks in absehbarer Zeit wirtschaftlich betreiben lassen - ohne Subventionen", so der Technik-Vorstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...