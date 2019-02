Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Die Ergebnisse des Bauunternehmens für 2018 seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2019 reiche nicht für eine Anhebung der Prognose. Langfristig seien die Aussichten für den Wert allerdings besser./mf/bgf/ Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 02:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / 02:34 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-02-06/13:21

ISIN: FR0000125486