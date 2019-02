Das Analysehaus RBC hat National Grid von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 900 auf 950 Pence angehoben. Der Versorger dürfte seine Dividende aufrecht erhalten, schrieb Analyst John Musk in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der Bewertung sei die Aktie der attraktivste Wert im Branchenvergleich./mf/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 19:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / 00:20 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-02-06/13:23

ISIN: GB00BDR05C01