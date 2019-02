Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Continental wieder mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 155 Euro aufgenommen. Langfristig sei der Technologiezulieferer und Reifenhersteller bei den Megatrends wie etwa bei Lösungen für das autonome Fahren gut positioniert, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig mangele es dem Unternehmen aber an der Umsatz- und Ertragskraft./mne/bgf/ Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 15:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2019 / 16:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-02-06/13:23

ISIN: DE0005439004