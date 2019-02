Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon von 17,25 auf 18,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Infineon bekomme nun auch die Schwäche in gewissen Bereichen zu spüren, unter der bereits einige seiner Konkurrenten leiden, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die leichte Prognosesenkung deute auf aktuell problematische Endmärkte hin. Um sie zu erreichen, sei eine überdurchschnittliche Belebung des Geschäfts im September-Quartal nötig. Dabei hält der Analyst eine solche Entwicklung für glaubhaft./nas/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 18:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-02-06/13:29

ISIN: DE0006231004