Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Shop Apotheke mit "Buy" und einem Kursziel von 51 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Internet-Apotheke sei einer der führende Branchenvertreter in Europa, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da in Deutschland im kommenden Jahr elektronische Verschreibungen erlaubt werden dürften, könnte das Umsatzwachstum dann deutlich anziehen./la/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 07:42 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / 08:02 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-02-06/13:30

ISIN: NL0012044747