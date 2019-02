Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BP nach Zahlen als "Top Pick" mit einem Kursziel von 625 Pence belassen. Das vierte Quartal des Ölkonzerns sei robust ausgefallen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv sei auch, dass das Unternehmen seien Prognosen bis 2025 erweitert habe. Die weitere Entwicklung sei damit besser absehbar, was am Markt zunehmend honoriert werden sollte./mf/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 17:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-02-06/13:31

ISIN: GB0007980591