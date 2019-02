Das Analysehaus Jefferies hat LVMH von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aber das Kursziel auf 300 Euro belassen. Der Anstieg nach den Zahlen für das vierte Quartal habe die Aktie des Luxusgüterherstellers auf ein faires Bewertungsniveau getrieben, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts. Nach der ungewöhnlich starken Entwicklung in den vergangenen beiden Jahren dürfte sich das Geschäft normalisieren./mf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 14:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-02-06/13:35

ISIN: FR0000121014