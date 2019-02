Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Während der Vorsteuergewinn (EBT) für das vierte Quartal über seinen Schätzungen liege, sei die Jahresprognose für 2019 enttäuschend, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Margen europäischer Stahlproduzenten seien wegen nachlassender Stahlpreise eindeutig geschrumpft. Salzgitters Produkt- und Vertragsmix sei im Vergleich zu europäischen Konkurrenten besonders gefährdet./elm/jkr Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 09:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2019 / 09:49 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-02-06/13:39

ISIN: DE0006202005