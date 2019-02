Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Aareal Bank vor Zahlen von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 28 auf 25,50 Euro gesenkt. Er rechne bei dem Finanzinstitut rund um den Jahreswechsel mit vernünftigen Quartalen, schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aber es drohe Gegenwind durch niedrigere Margen, das künftige Regulierungsumfeld und Pläne der EZB zum Abbau notleidender Kredite. Er kürzte deshalb seine Schätzungen mit negativen Folgen für die Einschätzung der Aktie./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-02-06/13:40

ISIN: DE0005408116