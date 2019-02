Die Schweizer Großbank UBS hat Generali von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 16 auf 14,50 Euro gesenkt. Das Risiko sei gewachsen, ob der Versicherer seine Pläne zu Kapitalausstattung und Verschuldungsquote erreichen werde, schrieb Analyst Colm Kelly in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hiervon hänge aber die Einschätzung der Aktien als Investment ab. Generali habe besonders hohen Anteil von Papieren mit dem aus Sicht der Finanzbranche gerade noch anlagewürdigen Rating "BBB" im Bestand./bek/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 10:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-02-06/13:41

ISIN: IT0000062072