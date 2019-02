London (ots/PRNewswire) -



Vlad Shishkaryov, CEO von Bridge Learning Technologies, hat bekanntgegeben, dass Jared Dowdy, Senior Manager in National Sales Training für Hyundai Motor America, ein Seminar auf der Messe Learning Technologies abhalten wird. Die Messe findet nächste Woche im London ExCeL Centre statt. "Wir freuen uns, dass Jared sich uns auf der Messe Learning Technologies anschließt. Wir arbeiten eng zusammen und es ist immer aufschlussreich, die Kundenperspektive zu hören."



Das Seminar "Transforming People Development in Retail" wird sich insbesondere auf die Zusammenarbeit zwischen HMA und Bridge LT bei der Entwicklung und Umsetzung der 'Test Drive Suite' konzentrieren, einem innovativen Händler-Trainingstool zur Unterstützung der Markteinführung des völlig neuen Santa Fe im Jahr 2019. Nach dem Erfolg dieser Implementierung wird die Test Drive Suite jetzt für weitere Produkteinführungen im Jahr 2019 verwendet.



Im Hinblick auf das bevorstehende Seminar sagte Jared: "Es ist ein Privileg, meine Erfahrungen mit Bridge LT zu teilen und mit den Branchenführern auf dieser prestigeträchtigen Messe, die das Beste aus dem Bereich Lerntechnologien präsentieren wird, zusammenzuarbeiten." Jared wird außerdem an den zwei Ausstellungstagen am Stand von Bridge LT zugegen sein.



Es gibt zwei Gelegenheiten, Jareds Seminar zu besuchen und ihm Fragen zu stellen: am 13. Februar um 16.15 Uhr und am 14. Februar um 10.15 Uhr, jeweils in Theatre 5. Besucher der Ausstellung können außerdem mehr über die Test Drive Suite und andere von Bridge entwickelte Lernprogramme am Stand G55 erfahren.



Jared Dowdy hat viele Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie gesammelt und konzentriert sich jetzt auf das Training für neue Produkte mithilfe der neusten Technologie. "Jared ist eine Größe im Bereich Lernen und Entwicklung. Er treibt Leistungs- und Geschäftsverbesserungen durch Innovation an, was ausgezeichnet zu den Zielen von Bridge LT in unserer Arbeit mit Kunden passt", erklärte Vlad.



Bridge LT ist ein Boutique-Beratungsunternehmen mit Spezialisierung auf Leistungsverbesserung, die durch technologische Lösungen und das Outsourcing von IT Managed Services gestützt wird.



Bridge LT arbeitet mit führenden Unternehmen aus dem Asien-Pazifikraum, Europa und Nordamerika zusammen und entwickelt Softwareprodukte für deren Betriebe. Zu diesem Zweck bildet und managt Bridge LT erstklassige Entwicklungs- und Engineering-Teams.



