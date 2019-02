Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Innogy auf "Hold" mit einem Kursziel von 36,80 Euro belassen. Die Zahlen des Versorgers für das Geschäftsjahr 2018 dürften erneut schwach ausfallen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Ausschüttungsquote für die Dividende könnte daher unter Druck kommen./mf/jkr Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 05:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / 05:52 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-02-06/13:44

ISIN: DE000A2AADD2