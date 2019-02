Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Carrefour von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,20 auf 20,50 Euro angehoben. Der französische Handelskonzern wage den Schritt von kleineren Maßnahmen zum großen Wandel, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Carrefour nehme nun die französischen Großmärkte ins Visier und schalte einen Gang höher./tih/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000120172