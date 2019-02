Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 71,70 Euro belassen. Analyst Maxence Le Gouvello Du Timat schrieb von einer robusten Entwicklung im Privatkundengeschäft trotz zusätzlichen Drucks auf die Gebühreneinnahmen, wie es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie heißt. Die Neuausrichtung der Investmentbank sei sinnvoll und dürfte gut ankommen./elm/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 03:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / 03:26 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000131104