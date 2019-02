DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In China (Kernland), Hongkong und Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

DONNERSTAG: In China (Kernland) und Hongkong bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

FREITAG: In China (Kernland) findet wegen der Feiertage zum Mondneujahr kein Börsenhandel statt.

AKTIENMÄRKTE (13.21 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.728,70 -0,09% +8,92% Euro-Stoxx-50 3.210,55 -0,14% +6,97% Stoxx-50 2.956,34 -0,02% +7,11% DAX 11.321,75 -0,41% +7,22% FTSE 7.172,75 -0,06% +6,68% CAC 5.074,92 -0,17% +7,28% Nikkei-225 20.874,06 +0,14% +4,29% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,43% +2

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,46 53,66 -0,4% -0,20 +16,9% Brent/ICE 61,49 61,98 -0,8% -0,49 +13,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.312,74 1.315,16 -0,2% -2,43 +2,4% Silber (Spot) 15,74 15,85 -0,7% -0,12 +1,5% Platin (Spot) 816,71 819,00 -0,3% -2,29 +2,5% Kupfer-Future 2,82 2,82 +0,2% +0,01 +7,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Anleger an der Wall Street sind am Vortag wohl etwas zu optimistisch vor der Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump gewesen. Denn am Mittwoch kehrt etwas Ernüchterung ein. Allerdings räumen Händler ein, dass der Einfluss der Trump-Rede eher begrenzt sei. Denn letztlich habe diese nichts Neues geliefert, Trump habe an seinen grundsätzlichen Überzeugungen zum Handelskonflikt mit China und der von ihm gewünschten Mauer an der mexikanischen Grenze festgehalten. Trotz neuer Drohungen Trumps gegen China hoffen Anleger noch immer auf eine Lösung des Streits bis zum Fristende des Stillhalteabkommens am 1. März. Denn die Handelsgespräche zwischen den USA und Peking gehen kommende Woche auf Ministerebene weiter. Die Trump-Regierung entsendet Handelsminister Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin Anfang kommender Woche nach Peking. Allerdings ist Trump derzeit noch nicht bereit, seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zu treffen. Die Hoffnung auf ein solches Gipfeltreffen hatte den Optimismus in Sachen Lösung des Handelsstreits jüngst ganz entscheidend genährt.#

Snap springen vorbörslich um 25 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen einen deutlich geringeren Verlust als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum gemeldet hatte.

Walt Disney steigen um 0,8 Prozent. Der Unterhaltungskonzern hat im ersten Geschäftsquartal trotz gestiegener Kosten die Erwartungen der Experten übertroffen.

Electronic Arts rutschen um 15,7 Prozent ab. Der Hersteller von Video- und Computerspielen hat die Umsatzerwartungen verfehlt.

Microchip Technology steigen um 6,1 Prozent. Bereinigt liegt der Gewinn über den Markterwartungen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 4Q

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages

- IT/Enel SpA, Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Talanx AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,6% gg Vq zuvor: +2,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,7% gg Vq zuvor: +0,9% gg Vq 14:30 Handelsbilanz November PROGNOSE: -54,30 Mrd USD zuvor: -55,49 Mrd USD 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Händler sprechen von einer leichten Konsolidierung nach der kräftigen Vortagesrally. Von der Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump nur wenige Impulse aus. Die beste Nachricht für die Märkte dürften die weiter positiven Nachrichten zu den Handelsgesprächen zwischen den USA und China sein. Dies spiegele sich vor allem in steigenden Preisen der Industriemetalle und besonders Kupfer wider, heißt es. Kommende Woche wollen Handelsminister Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin nach Peking reisen. Auch von der Zinsseite bekommen die Märkte weiter Unterstützung aus den USA. Der Präsident der Dallas-Fed, Robert Kaplan, unterstrich seine Unterstützung für ein Aufschieben weiterer Zinserhöhungen. Die EU-Absage der Fusion der Bahnsparte von Siemens mit Alstom stellt keinen Belastungsfaktor mehr für die Aktien dar. "Zum einen ist ein Verbot der Fusion längst eingepreist, zum anderen wird das Thema nur als weiter offen betrachtet", so ein Händler. Siemens geben um 0,4 Prozent, Alstom ziehen sogar um 1,3 Prozent an. Als sehr stark werden die Gschäftszahlen von Dassault Systemes bezeichnet. Die Aktien springen um 8,7 Prozent nach oben. Schwache Vorgaben von Electronic Arts drücken Ubisoft um 5,6 Prozent ins Minus. Nach Zahlenausweis geht es für Munich Re um 0,2 Prozent nach oben. Bei ING sind die Geschäftszahlen etwas besser als erwartet ausgefallen. ING gewinnen 5,8 Prozent. BNP Paribas fallen um 0,8 Prozent. Bis 2020 sieht BNP nur noch ein jährliches Ertragswachstum von 1,5 Prozent. Bislang hatte der Konzern 2,5 Prozent angepeilt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:03 Uhr Di, 17.33 Uhr % YTD EUR/USD 1,1388 -0,15% 1,1388 1,1407 -0,7% EUR/JPY 125,00 -0,33% 125,03 125,33 -0,6% EUR/CHF 1,1393 -0,10% 1,1391 1,1410 +1,2% EUR/GBP 0,8793 -0,10% 0,8798 0,8815 -2,3% USD/JPY 109,77 -0,18% 109,79 109,88 +0,1% GBP/USD 1,2954 -0,01% 1,2942 1,2940 +1,5% Bitcoin BTC/USD 3.367,55 -1,66% 3.375,75 3.420,25 -9,5%

Der australische Dollar gibt kräftig nach, nachdem der Gouverneur der Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, einen neutralen geldpolitischen Kurs angekündigt hat.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Zur Wochenmitte ist es mit den Aktienkursen leicht nach oben gegangen. Allerdings waren viele Börsen immer noch wegen der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest geschlossen. Stützend wirkten gute Vorgaben der US-Börsen. Nach Börsenschluss in den USA war überdies kolportiert worden, dass in der kommenden Woche US-Finanzminister Steven Mnuchin und der Handelsbeauftragte der USA, Robert Lighthizer, zu Gesprächen nach China reisen werden. Dies wurde mittlerweile bestätigt. Die Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation hatte nach Aussage von Händlern dagegen keinen Einfluss auf das Börsengeschehen. Wichtiger als die Trump-Rede war an den Börsen die laufende Bilanzsaison. In Tokio fielen Toyota um 0,7 Prozent, nachdem der Automobilkonzern seine Gewinnprognose gesenkt hatte. Die Zahlen von Yamaha kamen gut an; die Aktie sprang um 12,7 Prozent nach oben. NTT Data stürzten dagegen nach Zahlenvorlage um 9,2 Prozent ab. In Sydney ging es für Commonwealth Bank of Australia um 1,4 Prozent abwärts. Die Bank hatte im ersten Geschäftshalbjahr einen Gewinnrückgang verzeichnet. Für das Minus der Aktie dürften aber auch Gewinnmitnahmen verantwortlich gewesen sein, denn am Dienstag hatten die Aktienkurse der australischen Banken in einer Erleichterungsrally kräftig zugelegt. Das Ergebnis einer Untersuchung mutmaßlichen Fehlverhaltens der Banken war nicht so schlimm wie befürchtet ausgefallen. Westpac, National Australia Bank und ANZ büßten im Zuge von Gewinnmitnahmen zwischen 1,2 und 1,7 Prozent ein.

CREDIT

Bei insgesamt wenig veränderten Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt weiten sich die Spreads auf nachrangige Bankenanleihen stärker aus. Hintergrund dürften aktuelle Geschäftszahlen einiger Banken sein, die am Markt auf kein positives Echo stoßen. So hat etwa BNP Paribas die Ziele für das Ertragswachstum bis 2020 gesenkt. Derzeit liefert die Berichtssaison die wichtigsten Impulse für die Kreditmärkte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

EU-Kommission untersagt Fusion von Siemens Mobility und Alstom

Der Zusammenschluss von Siemens und Alstom zu einem europäischen Champion in der Bahntechnik mit 15 Milliarden Euro Jahresumsatz kommt trotz politischer Unterstützung aus Paris und Berlin nicht zustande. Die EU-Kommission untersagte am Mittwoch die geplante Fusion der Hersteller der Hochgeschwindigkeitszüge ICE und TGV, weil sie "den Wettbewerb auf den Märkten für Eisenbahn-Signalanlagen und Höchstgeschwindigkeitszüge beeinträchtigt" hätte.

Ehemaliger BASF-Chef Bock wird neuer Chefkontrolleur bei Fuchs

Die Fuchs Petrolub SE bekommt einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, soll der frühere BASF-Vorstandsvorsitzende Kurt Bock auf der Hauptversammlung im Mai in das Kontrollgremium gewählt werden und dann den Vorsitz übernehmen. Er würde dem Posten von Jürgen Hambrecht übernehmen.

Daimler zahlt nach Gewinneinbruch geringere Dividende

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 06, 2019 07:23 ET (12:23 GMT)

Daimler hat auch im Schlussquartal trotz höherer Umsätze einen Gewinneinbruch verzeichnet. Wie schon im bisherigen Jahresverlauf belastete eine Vielzahl von Sondereffekten. Angesichts des auch im Gesamtjahr geringeren Gewinns will der DAX-Konzern auch die Dividende deutlicher als erwartet auf 3,25 Euro je Aktie kürzen. Im Vorjahr hatte die Daimler AG eine Rekorddividende von 3,65 Euro gezahlt.

Daimler sieht nach trübem Gesamtjahr keine Besserung im Autogeschäft

Nach einem schwachen Gesamtjahr sieht Daimler 2019 auch im neuen Jahr keine wirkliche Besserung im Autogeschäft. Der operative Gewinn dürfte im Konzern zwar leicht steigen, die Marge im Autogeschäft wird aber unter dem eigenen Anspruch zurückbleiben. Im Konzern rechnet der DAX-Konzern dieses Jahr mit leicht steigenden Absätzen, Umsätzen und EBIT. Die Umsatzrendite bei Mercedes-Benz wird aber nur zwischen 6 und 8 Prozent gesehen.

Telekom erwägt Eilantrag gegen 5G-Auktion

Nach Telefonica erwägt auch die Deutsche Telekom, einen Eilantrag gegen das Auktionsverfahren für die Vergabe der Frequenzen für den Echtzeitmobilfunk 5G zu stellen. "Wir haben bislang keinen Eilantrag erhoben, um den Zeitplan der Auktion nicht zu verzögern", sagte ein Telekom-Sprecher dem Handelsblatt. Der Eilantrag von O2 verändere jedoch die Verfahrenslage. "Wir prüfen deshalb alle rechtlichen Möglichkeiten", sagte der Sprecher.

Katastrophen belasten Schlussquartal von Munich Re - Dividende steigt

Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien, der Taifun "Jebi" und das schwache Kapitalmarktumfeld haben der Munich Re im vierten Quartal einen Dämpfer verpasst. Den weitgefassten Zielkorridor des Jahresergebnisses hat der Rückversicherer aber erreicht. Aktionäre können sich über eine um 65 Cent höhere Dividende von 9,25 Euro je Aktie freuen.

Munich Re: Stabile Preise in der Januar-Erneuerung

Die Preise im internationalen Rückversicherungsgeschäft haben sich zuletzt angesichts der hohen Wettbewerbsintensität nicht bewegt. Wie Weltmarktführer Munich Re mitteilte, blieben die Preise in der Erneuerungsrunde zum 1. Januar 2019 stabil.

RWE kündigt Hybridanleihe über 750 Mio britische Pfund

Der Energiekonzern RWE hat eine nachrangige Hybridanleihe zum ersten möglichen Termin, sieben Jahre nach der Begebung, gekündigt. Die im Jahr 2012 begebene Hybridanleihe über 750 Millionen britische Pfund (ISIN XS0652913988) ist mit einem Kupon von 7 Prozent versehen. Die Rückzahlung erfolgt zum Nominalbetrag, wie die RWE AG mitteilte. RWE übt das Kündigungsrecht zum 20. März 2019 aus.

EU-Kommission untersagt Verkauf von Aurubis-Sparte an Wieland

Der Verkauf der Walzproduktsparte der Aurubis AG an die Wieland Werke ist endgültig geplatzt. Wie die EU-Kommission mitteilte, untersagte sie die Transaktion aufgrund von "ernsten Bedenken", dass der Zusammenschluss den Wettbewerb verringern und die Preise für Kupferwalzprodukte in die Höhe treiben würde. Auch die Beteiligung von Aurubis an dem Gemeinschaftsunternehmen Schwermetall wurde verboten.

Delivery Hero toppt beim Umsatz Zielspanne - bekräftigt Ausblick

Delivery Hero hat im abgelaufenen Jahr dank starker Nachfrage im Schlussquartal den Umsatz prozentual gesteigert und den oberen Rand der Zielspanne übertroffen. Bei der operativen Verlust-Marge (EBITDA-Marge) kam der Berliner Online-Essens-Bestell- und Lieferservice mit minus 18 Prozent leicht schlechter heraus als die angepeilten minus 17 Prozent. Das Unternehmen hatte eine zum Vorjahr unveränderte Marge in Aussicht gestellt.

Wachstum von Bechtle zieht im vierten Quartal an

Der IT-Dienstleister Bechtle hat im Gesamtjahr 2018 und im vierten Quartal von einer Akquisition und der starken Nachfrage profitiert. Umsatz und Gewinn stiegen kräftig, im Schlussqartal beschleunigte sich das Wachstum.

Nemetschek SE übertrifft 2018 Umsatzprognose

Der Softwarehersteller Nemetschek hat im vergangenen Jahr seine Umsatzprognose übertroffen. Dazu trug auch ein starkes Geschäft im Schlussquartal bei.

Credit Suisse erwartet für 2018 Steuerquote von 40 Prozent

Die Steuerbelastung der Credit Suisse ist 2018 höher ausgefallen als zunächst gedacht. Wie die Schweizer Bank mitteilte, rechnet sie für 2018 mit einem effektiven Steuersatz von 40 Prozent. Der Grund ist die US-Steuerreform, konkret die "Base Erosion Anti-Abuse Tax" (BEAT), die Gewinnverlagerungen ins Ausland erschweren soll.

OMV steigert Umsatz und Gewinn im Schlussquartal deutlich

Der österreichische Ölkonzern OMV hat im vierten Quartal 2018 deutlich mehr verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Die Aktionäre sollen mit einer um 17 Prozent höheren Dividende von 1,75 Euro je Aktie beteiligt werden. Von Oktober bis Dezember stieg der Umsatz um 35 Prozent auf 6,64 Milliarden Euro, wie die OMV AG mitteilte. Das war vor allem auf höhere Öl- und Gaspreise sowie höhere Absatzmengen zurückzuführen. Das um sogenannte CCS-Effekte bereinigte operative Ergebnis vor Sondereffekten legte um 53 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro zu.

Raiffeisen Bank erhöht nach solidem Wachstum Dividende

Die Raiffeisen Bank International ist 2018 trotz des Verkaufs ihres polnischen Kernbankengeschäftes solide gewachsen und erhöht ihre Dividende. Die Aktionäre sollen für das vergangene Jahr 0,93 Euro je Aktie erhalten, nach 0,61 Euro für das Jahr zuvor.

Vinci steigert Gewinn und zahlt mehr Dividende

Der französische Bau- und Infrastrukturkonzern Vinci hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn gesteigert. Die Aktionäre können sich über eine höhere Dividende freuen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2019 07:23 ET (12:23 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.