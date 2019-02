Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Auftragsdaten nur auf ersten Blick sehr schwach

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Dezember erneut deutlich schwächer als erwartet entwickelt, deutet aber nach überwiegender Einschätzung von Volkswirten nicht auf eine beginnende Rezession hin. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg von 0,3 Prozent prognostiziert. Die Großaufträge waren unterdurchschnittlich.

Commerzbank: Deutsche Order-Daten nicht gar so schlecht

Die Commerzbank findet die schwachen Daten zum Auftragseingang der deutschen Industrie "nicht gar so schlecht". Volkswirt Ralph Solveen sieht hinter dem Bestellrückgang starke Sondereffekte wie den Mangel an Großaufträgen und den kräftigen Anstieg der Bestellungen aus dem Kfz-Sektor. "Ohne diese beiden Sondereffekte hätten sich die Auftragseingänge gegenüber November wohl kaum verändert", schreibt er in einem Kommentar.

Bestellungen im deutschen Kfz-Sektor steigen deutlich

Der Auftragseingang in den zuvor von besonders starken Rückgängen gebeutelten Branchen der deutschen Industrie hat sich im Dezember mehr oder weniger stark erholt. In der Kategorie "Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen" erhöhten sich die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 7,1 Prozent, nachdem sie allerdings auch schon in den beiden Vormonaten gestiegen waren.

VDMA: Schwache Orderzahlen zu Jahresende

Die Maschinenbauer in Deutschland haben im Gesamtjahr 2018 ein solides Auftragsplus von 5 Prozent verbucht, allerdings schloss das Jahr mit einem schwachen Dezember. Im letzten Monat des Jahres lagen die Bestellungen um 8 Prozent niedriger als im Vorjahr, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) berichtete. "Besonders enttäuschend war dabei der Rückgang im Inland um 10 Prozent", sagte VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann.

Deutschland verfehlt Klimaziele und plant neues Gesetz

Deutschland verfehlt seine Klimaschutzziele für das nächste Jahr deutlich. Das geht aus dem neuen Klimaschutzbericht des Bundesumweltministeriums hervor, dem das Kabinett am Mittwoch zustimmte. Als Konsequenz will Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ein neues Gesetz mit verbindlicheren Klimazielen vorlegen. Nach dem Klimaschutzbericht 2018 erreicht Deutschland in 2020 nur eine Verringerung der Treibhausgase um 32 Prozent statt der angepeilten Reduktion um 40 Prozent verglichen mit den Werten von 1990.

EuGH-Generalanwalt hält deutsche Pkw-Maut für rechtmäßig

Die Klage Österreichs gegen die deutsche Pkw-Maut vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) soll nach Ansicht des zuständigen Generalanwalts abgewiesen werden. Die geplante Entlastung deutscher Fahrzeugbesitzer bei der Kfz-Steuer stelle keine Diskriminierung dar, erklärte der für das Verfahren zuständige Generalanwalt Nils Wahl. Nach Ansicht Österreichs werden ausländische Autofahrer durch die Abgabe diskriminiert.

Scheuer erleichtert über Sicht des EuGH-Generalanwalt auf Pkw-Maut

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat mit Erleichterung auf die Bestätigung der deutschen PKW-Maut durch den Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof reagiert. Österreich klagt gegen die deutsche Pkw-Maut vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH), da ausländische Autofahrer durch die Abgabe diskriminiert würden.

Opposition: Venezolanische Armee blockiert Hilfslieferungen

Vor einer geplanten internationalen Hilfslieferung haben venezolanische Soldaten nach Oppositionsangaben einen Grenzübergang zu Kolumbien blockiert. Ein Tanklastwagen und ein riesiger Container versperrten die Tienditas-Brücke zwischen den Nachbarstaaten, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. US-Präsident Donald Trump bekräftigte derweil seine Unterstützung für den selbsternannten venezolanischen Übergangspräsidenten Juan Guaidó.

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 1. Feb -2,5% auf 378,9 (Vorwoche: 388,7)

US/MBA Purchase Index Woche per 1. Feb -4,9% auf 253,1 (Vorwoche: 266,2)

US/MBA Refinance Index Woche per 1. Feb +0,3% auf 1.053,4 (Vorwoche: 1.049,9)

Isländische Notenbank belässt Leitzins bei 4,50%

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2019 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.