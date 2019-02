Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Merck KGaA angesichts der Zusammenarbeit mit GlaxoSmithKline auf "Buy" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Der Pharmakonzern habe endlich den lange erwarteten Partner für seine neuartige Krebsimmuntherapie ("TGF Beta-Trap") präsentiert, schrieb Analyst David Evans in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Erste daraus resultierende Einnahmen seien ansehnlich, eine richtig große Wirkung sei aber erst später zu erwarten. Der Forschungswandel bei Merck werde am Markt noch immer kaum wertgeschätzt./tih/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2019-02-06/14:01

ISIN: DE0006599905