Die Daimler-Aktie verliert heute kräftig an Wert und zählt (zusammen mit Wirecard) zu den Verlierern im Dax. "Für Daimler war 2018 ein Jahr mit starkem Gegenwind", sagte der scheidende Konzernchef Dieter Zetsche am Mittwoch in Stuttgart. Bereits im vergangenen Jahr war die Pkw-Marge mit 7,8 Prozent unter den mittelfristigen Prognosekorridor von 8 bis 10 Prozent gerutscht - und...

Den vollständigen Artikel lesen ...