Zürich (awp) - Die Telekommunikationsanbieterin Swisscom veröffentlicht am Donnerstag, 7. Februar das Geschäftsergebnis 2018. Zum AWP-Konsens haben insgesamt 13 Analysten beigetragen. 2018E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2017A Nettoumsatz 11'681 11'662 EBITDA 4'206 4'295 EBIT 2'038 2'131 Reingewinn 1'512 1'568 (in Fr.) Dividende ...

