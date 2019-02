Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Salzgitter AG von 35 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die vorab veröffentlichten Eckdaten des Stahlkonzerns für das abgelaufene Jahr hätten ungefähr den Erwartungen entsprochen, der erste Ausblick auf 2019 jedoch nicht, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er kürzte seine Erwartung für den Vorsteuergewinn im Jahr 2019 um 10 Prozent./tih/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2019-02-06/14:11

ISIN: DE0006202005