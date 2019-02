Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 2,70 auf 2,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die italienische Großbank liefere einmal mehr ab, schrieb Analystin Anna Maria Benassi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie - mit Blick auf ein von ihr als erwartungsgemäß gewertetes viertes Quartal. Der Ausblick auf 2019 klinge außerdem positiv. Das neue Kursziel begründete sie mit einem Feinschliff der Zahlen in ihrem Bewertungsmodell./tih/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2019-02-06/14:13

ISIN: IT0000072618