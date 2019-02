Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen für 2018 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 122 Euro belassen. Zwar habe er die Gewinnschätzungen wegen einer höheren kombinierten Schaden-Kosten-Quote etwas reduziert, doch liege seine Überschussprognose für 2019 immer noch über dem Ziel des Rückversicherers, schrieb Analyst Paris Hadjiantonis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mis/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 05:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2019-02-06/14:15

ISIN: DE0008402215