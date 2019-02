Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BP nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 Pence belassen. Die starken Resultate des Ölkonzerns im Schlussquartal 2018 hätten die Markterwartungen übertroffen, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die große Abweichung von der Konsensprognose habe vermutlich an einem starken Gashandelsgeschäft und äußerst robusten Gewinnen in der Ölverarbeitung gelegen./mis/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 19:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2019-02-06/14:26

ISIN: GB0007980591