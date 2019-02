Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Bundesregierung will 1,5% Aufrüstungsziel noch erweitern. Der Vorsitzende der Partei DIE LINKE, Bernd Riexinger gibt einen Kommentar dazu: Deutschland hinkt beim Klimaschutz hinterher und steckt in Sachen Digitalisierung noch im vorigen Jahrtausend. Millionen Bürgerinnen und Bürger leiden unter Niedriglöhnen, Armutsrenten, Personalnot in Kitas und Krankenhäusern. ...

