Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidenheim (pta020/06.02.2019/14:00) - Der Vorstand der Kremlin AG hat soeben beschlossen, dass vorbereitende Maßnahmen bezüglich des Rückzugs aus dem regulierten Markt in Hamburg nun konkret ergriffen werden.



Hierzu werden in den nächsten Wochen entsprechende Gespräche mit der BaFin geführt und anschließend sind entsprechende Maßnahmen geplant.



Derzeit finden Arbeiten am Jahresabschluss zum 31.12.2018 statt.



In diesem Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Eigenkapital der Gesellschaft zum 31.12. 2018 aufgezehrt ist. Ob dies der Fall sein wird, hängt insbesondere von Bewertungsfragen unseres Aktienbesitzes ab.



Heidenheim, den 06.02.2019



Der Vorstand



(Ende)



Aussender: Kremlin AG Adresse: Tannhäuserweg 44, 89518 Heidenheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Aniko Köpf E-Mail: info@kremlin-aktie.de Website: www.kremlin-aktie.de



ISIN(s): DE000A1PHFR2 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1549458000377



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresFebruary 06, 2019 08:00 ET (13:00 GMT)