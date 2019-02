=== 00:05 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) beim Council for Economic Education, New York 01:00 US/Fed-Chairman Powell, Town Hall Meeting mit Lehrkräften, Washington 03:00 DE/Warnstreik von Abfertigungsmitarbeitern am Flughafen Düsseldorf (bis 11:00) 06:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 4Q, Göteborg *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 4Q, Paris *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 4Q, Zürich *** 07:00 DE/Osram Licht AG, ausführliches Ergebnis 1Q, München 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Jahresergebnis (11:00 Telefonkonferenz), Duisburg *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 4Q, Luxemburg 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q, Mailand 07:05 DE/Grenke AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Frankfurt), Baden-Baden *** 07:10 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 4Q, Siena 07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q, Heidelberg *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 4Q, Paris *** 07:30 AT/Voestalpine AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Linz *** 08:00 FR/Total SA, Ergebnis 4Q, Courbevoie *** 08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Trading Update 1Q, London *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -1,9% gg Vm 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt 08:00 DE/Amadeus Fire AG, Jahresergebnis, Frankfurt 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H, Zörbig 08:00 DE/Reallöhne 2018 (vorläufig) 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 4Q *** 08:00 SE/Vattenfall AB, Jahresergebnis (09:30 PK), Stockholm *** 09:00 DE/Daimler AG, Analysten- und Investorenkonferenz, Stuttgart *** 09:30 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), PK zu den Ergebnissen der Konjunkturumfrage Frühjahr 2019, Berlin *** 10:00 DE/Bundeskartellamt, PK zu Abschluss des Facebook-Verfahrens, Bonn *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 10:30 DE/ING-DiBa AG, BI-PK, Frankfurt 11:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), BI-PK, Frankfurt *** 11:00 EU/Kommission, Winter-Wirtschaftsprognose, Brüssel *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,75% zuvor: 0,75% *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco 13:15 BE/EZB-Direktor Mersch, Rede bei der American European Association, Brussel *** 13:30 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam *** 13:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q (Conference Call 14:30), Bellevue 13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 4Q, Atlanta *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 253.000 *** 15:30 US/SAP SE, Capital Markets Day, New York *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis, Clichy *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Neujahrsempfang, Rede von Bundesfinanzminister Scholz, Eschborn 22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q, New York *** - EU/Gespräch zu Brexit von britischer Premierministerin May mit EU-Kommissionspräsident Juncker, Brüssel - DE/Fortsetzung 2. Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder (seit 6.2.), Potsdam - EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung über Verkauf von Aurubis-Geschäften an Wieland, Brüssel - SK/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit den Ministerpräsidenten der vier Visegrad-Staaten, Bratislava - Märkte/Börsenfeiertag Hongkong, China

