US-Staatsanleihen sind am Mittwoch überwiegend mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Zum Auftakt am Rentenmarkt war ein unerwartet starker Rückgang des Defizits in der amerikanischen Handelsbilanz gemeldet worden.

Im November hatte der Fehlbetrag 49,3 Milliarden Dollar betragen. Analysten waren von einem deutlich höheren Defizit von 54,0 Milliarden Dollar ausgegangen. Im weiteren Tagesverlauf stehen keine weiteren Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse am amerikanischen Rentenmarkt sorgen könnten.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,51 Prozent. Fünfjährige Anleihen legten um 2/32 Punkte auf 100 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,53 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 5/32 Punkte auf 103 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,68 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 10/32 Punkte auf 107 Punkte. Sie rentierten mit 3,02 Prozent./jkr/bgf/mis

