Wien (www.fondscheck.de) - Der Rohstoffspezialist Martin Siegel zieht bei der Lenkung des Aktienfonds Stabilitas Gold + Resourcen (ISIN LU0229009351/ WKN A0F6BP) einen externen Partner hinzu, so die Experten von "FONDS professionell".Siegel kooperiere beim Management künftig mit dem Investmenthaus Baker Steel. Die britisch-australische Boutique verwalte selbst bereits ein Portfolio, das auf Minenunternehmen setze. "Ich bringe den kompletten Fonds in die Partnerschaft ein", erläutere Siegel im Gespräch mit FONDS professionell ONLINE. "Ich bleibe aber an Bord, und wir führen den Fonds gemeinsam." ...

