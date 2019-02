Der Schweizer Hersteller Kyburz hat einen Großauftrag von der australischen Post erhalten. Die Rede ist von 1.000 elektrischen Zustellfahrzeugen, die Australia Post in Bestellung gegeben hat. Die Dreiradfahrzeuge werden in der Schweiz montiert und ab Juni dieses Jahres in ganz Australien ausgerollt. "Die Kyburz-Fahrzeuge sind sicherer als herkömmliche Motorräder", äußert Bob Black, COO der Australia ...

