Aktuell liegt der Kurs an der mittleren Linie des Bollinger Bands. Hier hat sich das Bollinger Band nun weiter zusammengezogen. So kommt man aktuell auf einen Wert von rund 16 Euro je Aktie. Der relative Stärke Index liegt währenddessen im neutralen Bereich. Der ADX zeigt an, dass der kommende Trend nicht wirklich vorhersehbar ist. Dabei liegt die Linie unter 15 Punkten.

Die langweilige Phase setzt sich auch im 4 Stundenchart fort!

Auch hier kann man einen Seitwärtstrend beobachten. Ebenfalls ... (Anna Hofmann)

