Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ryanair von 12,50 auf 10,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. "Die Ergebnisse des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2019 bestätigten viele der Trends, die wir in den letzten 18 Monaten analysiert haben", schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte sieht den Billigflieger zwar auf dem Weg zu mittelfristigem Gewinnwachstum, rät jedoch nicht zum Kauf, weil gesamtwirtschaftliche Risiken und die Unsicherheiten rund um einen Brexit ohne Vertrag zunähmen./hosmra/la Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2019-02-06/15:16

ISIN: IE00BYTBXV33