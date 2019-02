Zürich (ots) - Geldwäscherei soll härter bekämpft werden. Eine

Verordnung der Finanzmarktaufsicht (Finma) verlangt unter anderem,

dass sich der Kunde bei Einzahlungen an Bank- und Postschaltern

ausweist, wenn er mehr als 15'000 Franken einzahlt und kein

vertraglicher Kunde ist. Die Regel soll ab 2020 in Kraft treten.

Heute gilt eine Limite von 25'000 Franken. Darüber berichtet die

«Handelszeitung» in ihrer jüngsten Ausgabe.



Die Wirtschaftskommission des Nationalrates will diese Senkung

bekämpfen. In einer sogenannten Kommissionsmotion verlangt sie mit

grosser Mehrheit, dass die Limite bei 25'000 Franken bleibt. Sollten

beide Kammern des Parlaments dem Vorstoss bis im Juni zustimmen, wäre

die Finma gezwungen, die Senkung mitten in der Umstellung rückgängig

zu machen.



Nun taucht ein brisantes Faktum auf: Die Senkung der Limite führt

ab 2020 faktisch zu einem Verbot von Einzahlungen. «Postfinance wird

ab 2020 Bareizahlungen auf Konten von Drittbanken über 15'000 Franken

generell ablehnen», sagt ein Sprecher. Nur so könne man die

Regulierung praxistauglich am Postschalter umsetzen. Heute akzeptiert

die Post Einzahlungen nur bis 25'000 Franken und beruft sich dabei

auf die Postverordnung. Rund 70'000 Zahlungen wären laut einer

Schätzung von 2014 jährlich von diesem Verbot betroffen.



SVP-Nationalrat Thomas Matter will dies nicht hinnehmen und sagte

gegenüber der «Handelszeitung», er wolle gegen die Postfinance-Praxis

vorgehen. «Bargeld ist das offizielle Zahlungsmittel. Der Auftrag des

Bundes an die Post, den Zahlungsverkehr sicherzustellen, wird sehr

wahrscheinlich missachtet.» Der Bundesrat solle handeln. Postfinance

kontert: «Der Grundversorgungsauftrag umfasst ausschliesslich

Bareinzahlungen, bei denen die einzahlende Person nicht identifiziert

werden muss.» Jetzt wird zuerst der Bundesrat und vielleicht das

Parlament darüber entscheiden.



