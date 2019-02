Die Baader Bank hat die Einstufung für Fielmann vor Zahlen für das Schlussquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Optikerkette dürfte 2018 das Ziel eines rund dreiprozentigen Umsatzwachstums und eines Vorsteuergewinns auf dem Vorjahresniveau erreicht haben, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derweil dürfte die schrittweise Übertragung von mehr Führungsaufgaben durch Unternehmensgründer Günther Fielmann an seinen Sohn Marc dafür sorgen, dass das Unternehmen in der Spur bleibe./mis/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 13:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2019-02-06/15:33

ISIN: DE0005772206