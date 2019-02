Zürich (ots) - Die Nespresso-Züge sind seit dem Fahrplanwechsel

mit BLS Cargo unterwegs. Damit endet eine jahrelange Zusammenarbeit

mit SBB Cargo. «Es ist korrekt, dass Nespresso aktuell ein anderes

Verkehrskonzept testet», sagt SBB-Sprecherin Katharina Balande zur

«Handelszeitung». Nespresso und BLS Cargo wollen sich dazu nicht

äussern.



Nespresso setzt seit Jahren verstärkt auf die Schiene. Sowohl

Rohkaffee als auch Fertigprodukte werden mit der Bahn transportiert.

Die grünen Kaffeebohnen werden von einem Container-Shuttlezug von

Antwerpen nach Basel gekarrt und von dort in die Produktionszentren

verteilt. Anschliessend geht es erneut in Containern an die

Nordseehäfen in Antwerpen und Rotterdam.



Dem Vernehmen nach war Nespresso zuletzt aber nicht mehr zufrieden

mit der Qualität der Dienstleistung. Das berichteten Fachmedien.

«Auch SBB Cargo war nicht zufrieden mit der Qualität», entgegnet

Balande. Die SBB sei bei diesen Verkehren aber abhängig von der

Zuverlässigkeit der Partner, so die SBB-Sprecherin.



«SBB Cargo ist weiterhin im Gespräch mit Nespresso», heisst es.

Und für Nestlé fahre die Gütertochter der Staatsbahn nach wie vor

Verkehre. Dort habe SBB Cargo sogar Volumen ausgebaut.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90