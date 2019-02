Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LafargeHolcim auf "Sell" mit einem Kursziel von 43 Franken belassen. Anlass der Studie von Analyst Gregor Kuglitsch ist ein Medienbericht, wonach der Baustoffkonzern über den Verkauf des Geschäfts in Afrika und Nahost nachdenken soll. Die Geschäfte in diesen Regionen seien schwierig, was potenziellen Käufern die Bewertung erschweren könnte, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem würde es wohl schwer werden, das gesamte Geschäft auf einmal loszuschlagen./mis/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2019 / 20:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0090 2019-02-06/15:44

ISIN: CH0012214059