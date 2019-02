Der Markt in den USA hatte zuletzt deutlich bessere Laune an den Tag gelegt als bei uns. Ist der Dow Jones auf dem Sprung zu neuen Rekorden?



Marktexperte Chris Zwermann von Zwermann Financial sieht gute Chancen für die US-Börsen. Ob der DAX sich daran ein Beispiel nehmen könnte, was den Dollar gerade gegenüber Schwellenländerwährungen abschwächt und wie es bei den Rohstoffen ausieht, erklärt Chris Zwermann im Interview mit Blick auf die jeweiligen Charts.